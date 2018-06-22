После взрыва газа в Заинске осталась угроза дальнейшего обрушения здания

После взрыва газа в одной из квартир жилого дома в Заинске нельзя исключать возможность его дальнейшего обрушения. Об этом рассказал источник «Реального времени».

По его словам, правительство Татарстана проинформировано о ЧП. Сейчас решается вопрос с муниципальными властями о том, какая именно помощь потребуется жильцам пострадавшего дома. Речь идет о предоставлении крова людям из пострадавшего подъезда и их соседям.

Сегодня вечером в пятиэтажном жилом доме Заинска произошел взрыв газового баллона. По данным МЧС, в результате ЧП пострадал один человек, еще трое были спасены пожарными Заинского гарнизона. Взрывом оказались повреждены квартиры на верхних этажах здания.