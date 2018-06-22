В МЧС сообщили о пострадавшем в результате взрыва в Заинске

В результате взрыва в пятиэтажном жилом доме пострадал один человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

По данным ведомства, погибших в результате ЧП нет. Личность пострадавшего уточняется. Пожарными Заинского гарнизона спасены три человека.

Информация о хлопке газа в пятиэтажном жилом доме Заинска, расположенном по улице Никифорова, 71, поступила в 17.15 по московскому времени. По прибытии экстренных служб на место ЧП установлено, что произошел взрыв газового баллона в трехкомнатной квартире №126 в 8-м подъезде.

Открытого горения на месте происшествия нет. Взрывом повреждены потолочные перекрытия внутри квартиры.

В настоящее время устанавливается причина происшествия. Решается вопрос об отселении жильцов.

Ранее о взрыве газа в жилом доме Заинска сообщили очевидцы в соцсетях.