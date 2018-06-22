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Аргентинские фанаты избили болельщика Хорватии

17:09, 22.06.2018

Группа болельщиков сборной Аргентины избила фаната команды Хорватии в подтрибунном помещении стадиона в Нижнем Новгороде во время матча национальных команд во втором туре группового этапа чемпионата мира — 2018, сообщает «Чемпионат».

Инцидент произошел за несколько минут до финального свистка в матче, когда хорваты уже вели с разгромным счетом. Раздосадованные аргентинцы атаковали болельщика Хорватии, несмотря на то, что он был один. Драку удалось остановить благодаря стюардам, работавшим на стадионе. Видео инцидента опубликовал пользователь YouTube с никнеймом Tng Bet.

Аргентина проиграла Хорватии со счетом 0:3 и осложнила себе турнирную ситуацию, рискуя не попасть в плей-офф.

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