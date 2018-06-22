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Власти Ижевска передали Удмуртии землю под недостроенным бассейном

14:43, 22.06.2018
Власти Ижевска передали Удмуртии землю под недостроенным бассейном
Фото: google.com.ua/maps/скриншот

Депутаты гордумы Ижевска приняли решение передать землю под недостроенным зданием 50-метрового бассейна в собственность Удмуртии.

«Требуется консолидация земельного участка и объекта недвижимости, расположенного на нем, в собственность одного лица», — приводит «Сусанин» слова и.о. начальника управления земельных ресурсов и землеустройства администрации Ижевска Татьяны Пушиной.

Напомним, что власти республики решили передать бассейн в концессию. Проект планирует завершить компания олимпийского чемпиона по плаванию Александра Попова.

Попов должен достроить здание и создать из него современный спортивный центр. За вложение в бассейн более 600 млн рублей бизнесмен получит право долгосрочной аренды.

ОбществоИнфраструктураНедвижимостьСпорт Удмуртия
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