Власти Ижевска передали Удмуртии землю под недостроенным бассейном

Депутаты гордумы Ижевска приняли решение передать землю под недостроенным зданием 50-метрового бассейна в собственность Удмуртии.

«Требуется консолидация земельного участка и объекта недвижимости, расположенного на нем, в собственность одного лица», — приводит «Сусанин» слова и.о. начальника управления земельных ресурсов и землеустройства администрации Ижевска Татьяны Пушиной.

Напомним, что власти республики решили передать бассейн в концессию. Проект планирует завершить компания олимпийского чемпиона по плаванию Александра Попова.

Попов должен достроить здание и создать из него современный спортивный центр. За вложение в бассейн более 600 млн рублей бизнесмен получит право долгосрочной аренды.