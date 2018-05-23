Власти Удмуртии запланировали передать строящийся в Ижевске бассейн в концессию компании пловца Александра Попова

Правительство Удмуртии проведет конкурс на право заключения концессионного соглашения для строительства 50-метрового бассейна в Ижевске. При этом власти республики не скрывают, что рассчитывают привлечь к завершению проекта группу компаний олимпийского чемпиона по плаванию Александра Попова.

Для этого планируется создать проектную компанию, рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов. В нее войдет «Корпорация Развития Удмуртии» и ГК «Академия Александра Попова».

Соответствующее соглашение о намерениях Бречалов и Попов подпишут на Петербургском международном экономическом форуме 24 мая, передает «Коммерсант».

«Проектная компания примет участие в конкурсе на право заключения концессионного соглашения», — приводит газета слова главы УР.

Попов рассказал, что подобные проекты в России еще не реализовывались.

«В планах нашей компании строительство подобных комплексов по всей России», — подчеркнул пловец.

Строительство 50-метрового бассейна в Ижевске возле стадиона «Зенит» началось в 2013 году. Сроки сдачи объекта несколько раз сдвигались из-за долгов республики перед ПАО «Газпром», которое занималось его возведением.

Напомним, что Попов также имел отношение к строительству Дворца водных видов спорта в Оренбурге. Он участвовал в закладке первого камня объекта вместе с губернатором области Юрием Бергом. Однако там бассейн так и не построили.