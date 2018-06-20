Минфин вернет регионам 140 миллиардов рублей из-за борьбы с топливными ценами

Министерство финансов России перераспределит акцизы на топливо между федеральным и региональными бюджетами, чтобы не допустить проблем регионов из-за вынужденного снижения правительством ставок акцизов ради остановки роста цен на топливо.



Возврат регионам в 140 млрд рублей практически полностью компенсирует им потери 2016—2017 годов: тогда из-за роста бензиновых акцизов на 2 рубля за литр субъекты РФ должны были получить 150 млрд рублей дополнительных доходов, передает «Коммерсант». Центр забрал их в федеральную казну в процессе бюджетной консолидации.

Отмечается, что правительственные поправки ко второму чтению законопроекта «О внесении изменений в Бюджетный кодекс в связи с введением механизма обоснования инвестиций» предполагают, что в ближайшие полгода регионы будут получать около 85% всех поступлений от топливных акцизов, а федеральный бюджет — около 15%. В настоящее время эти цифры составляют 57,4% и 42,6% соответственно.



Ранее сообщалось, что правительство РФ обсуждает возможность введения возвратного акциза на нефть с повышающимся коэффициентом для нефтяных заводов, расположенных далеко от экспортных рынков — в Поволжье, на Урале и в Сибири. На эти цели планируется выделить 330 млрд рублей.