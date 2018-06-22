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Партия Навального «Россия будущего» подала в Минюст документы на регистрацию

13:57, 22.06.2018
Партия Навального «Россия будущего» подала в Минюст документы на регистрацию
Фото: realnoevremya.com \ Максим Платонов

Партия оппозиционера Алексея Навального «Россия будущего» подала в Министерство юстиции РФ документы для регистрации.

«Проведены федеральный съезд и необходимое количество региональных конференций. Документы в идеальном порядке. И, думаю, никто не может сказать, что у нас недостаточное количестве членов»,— написал политик в тelegram-канале.

Напомним, что учредительный съезд новой партии Алексея Навального состоялся 19 мая. На нем было принято решение назвать партию «Россия будущего».

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