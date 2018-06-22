«Татнефть» представит концепцию третьего этапа развития ТАНЕКО

В ближайшее время «Татнефть» представит концепцию третьего этапа развития ТАНЕКО. Об этом рассказал глава «Татнефти» Наиль Маганов.

«Мы имеем поручение совета директоров. Могу сказать, что это будет газохимия, нефтехимия. На сегодняшний день материалы не представлены, но только по итогам совета директоров можно говорить что-то подробнее. Это будет сделано в ближайшее время», — цитирует Маганова корреспондент «Реального времени».

Отметим, что в сентябре 2018 года «Татнефть» представит на утверждение новую концепцию Стратегии-2030. Она направлена на увеличение добычи нефти до 35 млн т/год вместо 30 и увеличение в 2 раза роста операционной эффективности.

