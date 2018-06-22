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Димитрис Прифтис продолжит тренировать УНИКС в следующем сезоне

13:20, 22.06.2018

Как сообщает баскетбольный клуб УНИКС, греческий наставник возглавит команду в следующем сезоне.

Клуб воспользовался опцией в контракте главного тренера команды Прифтиса и продлил соглашение до конца следующего сезона.

«Мы верим, что тренеру удастся выстроить боеспособную команду и привести ее ко всем намеченным целям», — говорится на официальном сайте УНИКСа.

В прошедшем сезоне под руководством греческого наставника БК УНИКС финишировал вторым в регулярном чемпионате Единой лиги. В «Финале четырех» казанцы уступили «Химкам», и петербургскому «Зениту» в игре за третье место. Таким образом, казанская команда заняла четвертую позицию и пробилась в Кубок Европы на следующий сезон.

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