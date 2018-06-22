Власти Чебоксар ограничат движение в городе на время проведения Дня республики

Власти Чебоксар сообщили, что ограничат движение в городе. Также будут введены ограничения на стоянку транспорта.

Меры приняты для проведения праздничных мероприятий в честь Дня республики, сообщает пресс-служба администрации Чебоксар.

Почти двое суток, с 6.00 23 июня и до 24.00 24 июня, нельзя будет оставлять машины на Президентском бульваре, улице Ленинградской и Красной площади. Те же ограничения вводятся на Исторической набережной, улице Нижегородской и парковках в районе дома №9 по ул. К. Иванова.

Кроме того, с 22.00 23 июня до 00.00 24 июня городские власти перекроют проспекты Ленина и Московский. Нельзя будет проехать по улицам Карла Маркса, Калинина, Константина Иванова и Композиторов Воробьевых. Также ограничения распространяются на улицы Ленинградскую, Ярославскую, Президентский бульвар и Красную площадь.

Движение будет направлено в объезд по улицам Юрия Гагарина, Пирогова, 30-й автодороге и проспекту Николая Никольского.

Помимо этого, и в субботу с 21.30 до 24.00, и в воскресенье с 21.30 до 23.30 движение транспортных средств по дамбе Чебоксарского залива будет организовано по улицам С. Радонежского и Ярославской.

В мэрии также сообщили о продлении работы общественного транспорта.