В «Татнефти» не видят особой проблемы в увеличении добычи нефти после соглашения ОПЕК

«Татнефть» не видит особой проблемы в увеличении темпов добычи нефти при условии смягчения сделки ОПЕК. Об этом заявил гендиректор нефтяной компании Наиль Маганов.

«Сегодня мы уже говорим о 30—35 млн тонн в год. Основа — это те ресурсы, которые сейчас имеются в распоряжении компании в РТ и прилегающих регионах. Как быстро сможем восстановить? Нефть — это дело такое, тонкое, и ограничение добычи для нас впервые. Как только будет принято решение о восстановлении добычи, будем смотреть. Но я не думаю, что это будет большой проблемой», — цитирует Маганова корреспондент «Реального времени».



По его словам, речь идет о восстановлении темпов добычи на уровне 106—107%, как до введения ограничений ОПЕК.

Ранее сообщалось, что Россия может увеличить добычу нефти на 160 тысяч баррелей в сутки после подписания соглашения ОПЕК.