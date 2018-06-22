Защитные зоны системы озер Кабан впервые закрепили на кадастровой карте

Границы водоохранных зон системы озер Кабан впервые закреплены в полном соответствии с законом. Об этом сообщили «Реальному времени» в Кадастровой палате по РТ.

Водоохранная зона измеряется от береговой линии и для озер составляет 50 метров при условии, что акватория озера — не менее 0,5 квадратного километра. Внутри водоохранной зоны устанавливается прибрежная защитная от 30 до 50 м.

В ведомстве пояснили, что хозяйственная деятельность в водоохранных зонах разрешена, но устанавливается специальный режим в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов, сохранения среды обитания водных биологических ресурсов, флоры и фауны. Запрещается, в частности, сброс сточных вод, размещение автозаправочных станций.

«В пределах прибрежных защитных полос вводятся еще более жесткие ограничения», — отметили в Кадастровой палате по РТ.

Также на карту были нанесены границы водоохранных зон и защитных полос рек Бирля, Большая Бахта, Дымка, Кичуй, Малый Черемшан, Мараса, Нурминка, Петьялка, Стярле, Сульча, Сюнь, Улема и Ютаза.

Теперь в кадастре содержатся сведения о границах 130 водоохранных зон и 132 прибрежных защитных полос для 97 водных объектов республики.

Напомним, в Казани 15 июня после благоустройства открыли первую часть набережной озера Кабан.

