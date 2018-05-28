В Казани 15 июня откроют первую часть набережной озера Кабан

В Казани 15 июня откроют первую часть набережной озера Кабан от театра имени Камала до «Планеты фитнес». Об этом рассказал на деловом понедельнике председатель Комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев.

На этой территории запланировано устройство пешеходной и велодорожек, освещения, видеонаблюдения, установка скамеек и вазонов для цветов.

Здесь же посадят различные деревья: липы, черемуху, яблони, ивы. Также появятся кустарники, декоративные злаки и цветущие многолетники, сообщается на сайте мэрии Казани.

Всего в этом году в Казани планируется благоустроить 8 объектов, в том числе Горкинско-Ометьевский лесопарк, парк «Крылья Советов», набережную озера Нижний Кабан и другие. На работы по благоустройству города из федерального бюджета выделено 1,258 млрд рублей.