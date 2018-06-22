БК «Автодор» подписал соглашение с Дэвидом Кравишем

БК «Автодор» подписал соглашение с Дэвидом Кравишем. Контракт с 25-летним американцем, способным выступать на позиции тяжелого форварда и центрового, заключен по схеме «1+1», сообщает пресс-служба саратовской команды.

В минувшем сезоне выпускник университета Калифорнии защищал цвета чемпиона Беларуси «Цмоки-Минск», набирая по 12,1 очка в среднем за матч Лиги ВТБ, а также войдя в тройку лучших игроков чемпионата по подборам (7,5), блок-шотам (1,3) и став 4-м по эффективности (18,2).

Президент «Автодора» Владимир Родионов прокомментировал приобретение:

— Кравиш — настоящая находка, один из сильнейших больших игроков в Лиге ВТБ. Его подписанием мы заметно укрепили переднюю линию. Почти месяц вели переговоры, на американца всерьез претендовали еще несколько российских клубов. Рады, что в итоге удалось заполучить Дэвида за разумные деньги. Кравиш — габаритный, умный и эффективный баскетболист. Довольны тем, что укомплектовали ключевые позиции первого и пятого номеров сильными исполнителями, которые будут дополнять друг друга. Продолжаем вести кропотливую селекционную работу и планируем из качественных легионеров построить тот фундамент, вокруг которого заиграет наша молодежь. Убежден, в предстоящем сезоне нам по силам показать результат и добиться стремительного роста наших талантливых ребят».