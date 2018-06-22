Новости происшествий

12:46 МСК
Новости раздела
Происшествия

По делу директора Лаишевского интерната допросили руководство Минобрнауки РТ

12:02, 22.06.2018 1

У Следкома появились вопросы к министру образования Татарстана и двум его заместителям. Как утверждает источник «Реального времени», их допросили по делу директора Лаишевской школы-интерната для слепых детей Венеры Давлиевой.

Давлиеву обвиняют по шести эпизодам мошенничества с бюджетными средствами, имуществом и продуктами со школьного склада.

Поводом для допроса верхушки образовательного ведомства стало подписанное министром письмо в адрес руководителя Следкома по РТ. В основу письма, как считают следователи, легли недостоверные данные с характеристикой обвиняемой и обманом полученные подписи ее односельчан. В причастности к подтасовке силовики заподозрили адвоката Давлиевой, на которую также было получено заявление о давлении на свидетеля.

Подробности — в материале «Реального времени».

ПроисшествияОбществоВластьОбразование Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:06
    Министерство образования и науки и его подразделения это какое-то "расстрельное" место.
    Что случилось с педагогами и учёными?
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты

Спецпроекты

Рекомендуем