В Удмуртии официально открыты шесть пляжей

Накануне в Удмуртии был открыт очередной пляж. На сегодня в республике официально действуют шесть пляжей.

При этом в Ижевске разрешение получил только один, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по УР. Также действуют пляжи в Глазове, Воткинске, Уве, Можге и в Чекериле.

На официальных местах отдыха должны работать спасатели. Также перед началом купального сезона дно водоема должны обследовать водолазы, отметили в МЧС. Пробы воды и песка должны проверить специалисты санитарной службы.

Напомним, что мэрия Йошкар-Олы сообщила об открытии пляжного сезона еще в начале июня. Уфимский же градоначальник успел заявить, что на пляжах столицы Башкирии проходят «пьяные оргии».