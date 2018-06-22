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В Удмуртии официально открыты шесть пляжей

11:33, 22.06.2018
В Удмуртии официально открыты шесть пляжей
Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Накануне в Удмуртии был открыт очередной пляж. На сегодня в республике официально действуют шесть пляжей.

При этом в Ижевске разрешение получил только один, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по УР. Также действуют пляжи в Глазове, Воткинске, Уве, Можге и в Чекериле.

На официальных местах отдыха должны работать спасатели. Также перед началом купального сезона дно водоема должны обследовать водолазы, отметили в МЧС. Пробы воды и песка должны проверить специалисты санитарной службы.

Напомним, что мэрия Йошкар-Олы сообщила об открытии пляжного сезона еще в начале июня. Уфимский же градоначальник успел заявить, что на пляжах столицы Башкирии проходят «пьяные оргии».

Общество Удмуртия
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