Мэр Уфы раскритиковал «пьяные оргии» на пляжах города

Сегодня мэр Уфы Ирек Ялалов выразил недовольство «пьяными оргиями» на пляжах города. Он призвал оборудовать не только официальные пляжи, но и другие места отдыха.

«Хоть что там делай, хоть китайскую стену возводи, все равно люди туда ходят. Идут иногда с бутылкой в руках. И вне зависимости от времени суток там проходят пьяные оргии», — приводит его слова «Медиакорсеть».

Градоначальник подчеркнул, что люди чаще гибнут именно на необорудованных пляжах. Ялалов потребовал также обратить особое внимание на надежность металлических конструкций зон отдыха, на их эстетичность, передает пресс-служба администрации Уфы.

«Может и хорошо, что сейчас холодно. Никто пока не утонул», — заявил мэр башкирской столицы.

Напомним, что в Уфе будут действовать девять официальных пляжей. При проверке МЧС были выявлены некоторые нарушения, но они будут устранены только когда уровень воды в реках опустится.