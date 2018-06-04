Мэрия Йошкар-Олы сообщила об открытии пляжного сезона

Администрация Йошкар-Олы сообщила, что с 4 июня в городе открыт пляжный сезон. Официально принять отдыхающих готовы три пляжа.

На Малой Кокшаге подготовлены пляжи «Центральный» и «Южный», сообщает пресс-служба мэрии. Также действует место отдыха у воды в районе деревни Нолька.

Отмечено, что дно водоемов обследовали водолазы. Также специалисты проверили пробы воды.

«Убедительно призываем горожан быть аккуратнее на водных объектах, а также внимательно следить за детьми при купании», — говорится в сообщении.

Напомним, что в Уфе мэрия готовит девять пляжей. Однако пока некоторые из них не устранили нарушения, выявленные сотрудниками МЧС и Роспотребнадзора.