Более 140 поселений в Кировской области остались без света из-за сильного урагана

Из-за гроз и порывистого ветра в Кировской области без света остались 142 населенных пункта.

Сейчас ремонтные бригады продолжают устранять последствия непогоды. Работы будут вестись до полного восстановления энергоснабжения. Больше всего пострадали Яранский, Советский, Шабалинский, Котельничский, Арбажский районы.

Ситуация находится на особом контроле Минэнерго России и правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения, добавили в пресс-службе правительства региона.

По уточненным данным, в восстановительных работах задействованы 128 человек и 52 единицы техники.

Напомним, в конце мая сильный ветер повредил кровлю терминала в аэропорту Самары.