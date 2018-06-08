«Татнефть» в первом квартале 2018 года увеличила чистую прибыль на 18%

Чистая прибыль «Татнефти» по МСФО в первом квартале составила 42,010 млрд рублей, что на 18% выше, чем за аналогичный период 2017 года. Об этом говорится в консолидированной промежуточной финансовой отчетности компании.

При этом свободный денежный поток снизился на 36%, до 12 млрд рублей. Отрицательное значение чистого долга составило 4,7 млрд рублей против отрицательного значения в 20,1 млрд рублей годом ранее.

Выручка от продажи нефти в первом квартале, по сравнению с прошлым годом, увеличилась на 3,4%, до 111,775 млрд рублей, нефтепродуктов — на 27,8%, до 83,328 млрд рублей. Выручка от продажи нефтехимической продукции, наоборот, снизилась на 5,6%, до 8,843 млрд рублей, сказано в отчетности.



Показатель EBITDA (не является финансовым показателем, предусмотренным МСФО) увеличился на 17,7%, до 61,167 млрд рублей, выручка выросла на 13,2%, до 188,345 млрд рублей.

Всего за первый квартал 2018 года «Татнефть» добыла 7,1 млн тонн (50,6 млн баррелей) нефти и 223,3 млн куб. м газа.

Ранее стало известно, что чистая прибыль «Татнефти» по РСБУ в I квартале увеличилась на 26,7%.