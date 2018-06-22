В Саратовскую область приедет председатель Госдумы Вячеслав Володин

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин с рабочим визитом посетит Саратовскую область.

Высокопоставленный чиновник отправится в Вольск, а также проведет совещание с дольщиками в Саратове, пишет «Взгляд-инфо».

Стоит отметить, что ранее саратовские дольщики обратились к Владимиру Путину за помощью. Горожане попросили, чтобы их застройщика «не банкротили».

Напомним, на днях Вячеслав Володин анонсировал изменения в законопроекте о соблюдении санкций.