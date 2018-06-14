Спикер Госдумы анонсировал изменения в законопроекте о соблюдении санкций

Уголовную ответственность за соблюдение антироссийских санкций в соответствующем законопроекте могут заменить на административную. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Она (инициатива, — прим. ред.) существенно претерпевает изменения, исходя из тех предложений, которые нам высказаны в части перевода из уголовной ответственности в административную. Конечно, с пониманием, что мы должны делать все для того, чтобы привлекать инвестиции и защищать свой бизнес от санкций и недружественных шагов», — заявил он.

Володин отметил, что для доработки документа ко второму чтению «еще требуется время», пишет «РИА Новости».

Ранее Госдума перенесла рассмотрение законопроекта об ответственности за исполнение иностранных санкций в России для проведения дополнительных консультаций.