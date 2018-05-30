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Саратовские дольщики обратились к Владимиру Путину за помощью

08:58, 30.05.2018
Саратовские дольщики обратились к Владимиру Путину за помощью
Фото: pixabay.com

Группа саратовских дольщиков обратилась к президенту России. Сюжет о первых обращениях к предстоящей «Прямой линии» с Владимиром Путиным показали на «Первом канале».

Горожане рассказали, что они являются дольщиками «СаратовРегионСтройС» и попросили, чтобы их застройщика «не банкротили».

Напомним, 2 апреля в Саратове Арбитражный суд области ввел в отношении «СаратовРегионСтройС» процедуру наблюдения в деле о банкротстве. На данный момент застройщик имеет несколько незавершенных объектов, в том числе ЖК «Друзья» и ЖК «На Ладожской». Пострадавшими числятся более 120 дольщиков.

Недвижимость
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