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Банки могут обязать спрашивать согласие клиентов на перевод денег по номеру телефона

09:10, 22.06.2018
Банки могут обязать спрашивать согласие клиентов на перевод денег по номеру телефона
Фото: ru.wikipedia.org / NVO

Банк России намерен обязать банки спрашивать у клиентов согласие на перевод им денег по номеру мобильного телефона.

Разрешение клиента будет требоваться в случае, если при переводе использовался «идентификатор, позволяющий однозначно установить номер банковского счета получателя средств», говорится в сообщении регулятора.

Отмечается, что поправки помогут не допустить случаи перевода денег на счета клиентов без их согласия через интернет и мобильные приложения.

Ранее сообщалось, что Центробанк в дальнейшем будет применять механизм санации только для крупных и системно значимых банков.

ЭкономикаБанки
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