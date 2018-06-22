Банки могут обязать спрашивать согласие клиентов на перевод денег по номеру телефона

Банк России намерен обязать банки спрашивать у клиентов согласие на перевод им денег по номеру мобильного телефона.



Разрешение клиента будет требоваться в случае, если при переводе использовался «идентификатор, позволяющий однозначно установить номер банковского счета получателя средств», говорится в сообщении регулятора.

Отмечается, что поправки помогут не допустить случаи перевода денег на счета клиентов без их согласия через интернет и мобильные приложения.

Ранее сообщалось, что Центробанк в дальнейшем будет применять механизм санации только для крупных и системно значимых банков.