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Экс-главу российско-вьетнамского нефтяного СП арестовали за финансовые злоупотребления

08:31, 22.06.2018
Экс-главу российско-вьетнамского нефтяного СП арестовали за финансовые злоупотребления
Фото: pixabay.com

Ты Тхань Нгиа обвиняют в получении незаконных доходов от размещения денег компании на счетах банка OceanBank, передает ТАСС.

Бывшего генерального директора российско-вьетнамского нефтедобывающего совместного предприятия (СП) «Вьетсовпетро» Ты Тхань Нгиа арестовали по обвинению в финансовых злоупотреблениях.

Ему инкриминируется получение незаконных доходов от размещения денег СП на счетах прогоревшего коммерческого банка OceanBank, принадлежавшего Государственной корпорации нефти и газа Вьетнама (ГКНГ) Petrovietnam.

Ты Тхань Нгиа возглавлял «Вьетсовпетро», которое было в 1981 году учреждено Petrovietnam и российской ОАО «Зарубежнефть», с 2015 года до мая 2018 года. В середине прошлого месяца он был переведен на должность замруководителя представительства Petrovietnam на юге страны.

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