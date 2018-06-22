Экс-главу российско-вьетнамского нефтяного СП арестовали за финансовые злоупотребления

Ты Тхань Нгиа обвиняют в получении незаконных доходов от размещения денег компании на счетах банка OceanBank, передает ТАСС.



Бывшего генерального директора российско-вьетнамского нефтедобывающего совместного предприятия (СП) «Вьетсовпетро» Ты Тхань Нгиа арестовали по обвинению в финансовых злоупотреблениях.

Ему инкриминируется получение незаконных доходов от размещения денег СП на счетах прогоревшего коммерческого банка OceanBank, принадлежавшего Государственной корпорации нефти и газа Вьетнама (ГКНГ) Petrovietnam.

Ты Тхань Нгиа возглавлял «Вьетсовпетро», которое было в 1981 году учреждено Petrovietnam и российской ОАО «Зарубежнефть», с 2015 года до мая 2018 года. В середине прошлого месяца он был переведен на должность замруководителя представительства Petrovietnam на юге страны.