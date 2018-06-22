Украина ввела санкции против семи российских партий, ЦИКа и Ротенбергов

Власти Украины расширили списки лиц, подпавших под персональные санкции. В перечень включены семь российских политических партий и Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ.



Санкции введены в отношении «Единой России», ЛДПР, «Родины» и «Патриотов России», «Демократической партии России», «Аграрной партии России» и КПРФ.

Кроме того, в санкционном списке ЦИК и его председатель Элла Памфилова, зампред ЦИК Николай Булаев, секретарь комиссии Майя Гришина и сотрудники избиркомов различного уровня в Крыму, передает «Коммерсант».

Из предпринимателей в санкционный список включены Аркадий, Борис и Роман Ротенберги. Игорь Ротенберг подпал под ограничения в прошлом месяце. В новом списке также оказались директор компании «Дайвтехносервис» Александр Трибун и директор «НВП «Берил»» Владимир Каганский.

Отмечается, что у упомянутых партий, организаций и лиц должны быть заблокированы активы на территории Украины и запрещен вывод капитала за пределы страны.

Ранее сообщалось, что Евросоюз продлил на год односторонние запретительные меры в отношении Крыма и Севастополя.