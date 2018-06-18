Совет ЕС продлил на год санкции в отношении Крыма и Севастополя

Евросоюз продлил на год односторонние запретительные меры в отношении Крыма и Севастополя.



«Совет ЕС продлил на 12 месяцев санкции в отношении Крыма и Севастополя», — заявил сотрудник институтов ЕС.

Как сообщает ТАСС, решение принято на встрече министров по сельскому хозяйству и рыболовству 28 стран ЕС в Люксембурге.

Отмечается, что санкции продлены без обсуждения, просто утвердили согласованное ранее постоянными представителями стран ЕС решение. Эти меры приняты в рамках стратегии ЕС по непризнанию воссоединения Крыма с Россией.



Ранее сообщалось, депутаты Европарламента приняли резолюцию, призывающую Евросоюз продлить санкции против России.