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Совет ЕС продлил на год санкции в отношении Крыма и Севастополя

11:45, 18.06.2018
Совет ЕС продлил на год санкции в отношении Крыма и Севастополя
Фото: minsvyaz.ru

Евросоюз продлил на год односторонние запретительные меры в отношении Крыма и Севастополя.

«Совет ЕС продлил на 12 месяцев санкции в отношении Крыма и Севастополя», — заявил сотрудник институтов ЕС.

Как сообщает ТАСС, решение принято на встрече министров по сельскому хозяйству и рыболовству 28 стран ЕС в Люксембурге.

Отмечается, что санкции продлены без обсуждения, просто утвердили согласованное ранее постоянными представителями стран ЕС решение. Эти меры приняты в рамках стратегии ЕС по непризнанию воссоединения Крыма с Россией.

Ранее сообщалось, депутаты Европарламента приняли резолюцию, призывающую Евросоюз продлить санкции против России.

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