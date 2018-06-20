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Техкомитет ОПЕК+ не определил оптимальный объем роста добычи

11:45, 20.06.2018
Техкомитет ОПЕК+ не определил оптимальный объем роста добычи
Фото: pixabay.com

Технический комитет при ОПЕК+ по итогам заседания в Вене 19 июня не пришел к заключению по вопросу о том, на какой объем странам ОПЕК+ оптимально увеличить добычу нефти в рамках смягчения квот в соглашении об ограничении добычи.

«Мы не пришли к какому-то конкретному заключению. Оставили это министрам решать, насколько целесообразно увеличить добычу. Так что министерская встреча будет очень интересной», — передает ТАСС со ссылкой на источник.

Отмечается, что прийти к единой рекомендации сложно, обсуждаются разные сценарии — увеличение и на 300 тыс. баррелей, и на 1,5 млн и даже на 1,8 млн баррелей в сутки от нынешнего уровня.

Ранее стало известно, что Иран отказался от участия в министерской встрече ОПЕК+ 23 июня в Вене.

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