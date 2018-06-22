Коврик для зарядки от Apple оказался слишком сложным для производства — Bloomberg

Аpple отложила выпуск беспроводной зарядки AirPower, которую анонсировала осенью прошлого года, до сентября. Причиной стали сложности на производстве.

Предполагалось, что «коврик» должен стать универсальным и заряжать несколько типов устройств: iPhone, Apple Watch и AirPods. С того момента разработчики пытались решить проблемы с перегревом батареи. Кроме того, устройство оказалось технически слишком сложным, сообщает Bloomberg.

Напомним, ранее стало известно, что американская корпорация Apple будет устанавливать на новые модели iPhone дешевые LCD-экраны вместо более дорогих OLED.