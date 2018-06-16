Apple замедлит переход на дорогие экраны в iPhone — WSJ
Американская корпорация Apple будет устанавливать на новые модели iPhone дешевые LCD-экраны вместо более дорого OLED.
Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники, это связано со слабым спросом на iPhone X из-за его высокой цены
Компания полагает, что iPhone с более бюджетными LCD-экранами составят большинство в продажах линейки смартфонов и поэтому будет их использовать при выпуске гаджетов как в этом, так и в следующем году. Таким образом планировавшийся ранее переход на дисплеи OLED, скорее всего, будет намного медленнее.
Ранее Apple пообещала усилить защиту iPhone от взлома.
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