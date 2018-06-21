Нападающий Эмиль Галимов вернулся в «Нефтехимик»

В результате обмена между ярославским «Локомотивом» и «Нефтехимиком» в стан нижнекамского клуба перешел нападающий Эмиль Галимов. Об этом сообщается на официальном сайте татарстанской команды.

В обратном направлении отправились права на финнского игрока Микко Рантанена, который ранее был выбран «Нефтехимиком» на Драфте юниоров КХЛ. В данный момент финн играет в НХЛ за «Колорадо» и его приезд в Россию маловероятен.

Отметим, что прошедший сезон Эмиль Галимов провел в Нижнекамске, но после завершения плей-офф Кубка Гагарина вернулся в «Локомотив».

За «Нефтехимик» Галимов провел 46 матчей и набрал в них 29(14+15) очков.