Цена нефти не вырастет до $100 ближайшие 10 лет — глава «Лукойла»

Президент «Лукойла» Вагит Алекперов заявил, что цена на нефть не вырастет до $100 за баррель в ближайшие 10 лет.

«Нет, я эту цифру даже не рассматриваю. Мы даже в ближайшие 10 лет ее не рассматриваем»,— цитирует ТАСС слова Алекперова в эфире телеканала «Россия 24». Алекперов отметил, что, возможно, на встрече участников ОПЕК+ будет принято решение об увеличении добычи нефти для стабилизации ситуации на рынке.

Ранее стало известно, что правительство РФ обсудит возможность введения возвратного акциза на нефть с повышающимся коэффициентом для нефтяных заводов, расположенных далеко от экспортных рынков — в Поволжье, на Урале и в Сибири. На эти цели планируется выделить 330 млрд рублей.