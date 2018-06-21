Путин поблагодарил мэра Уфы за проведение президентских выборов

Мэр Уфы Ирек Ялалов получил благодарность президента РФ Владимира Путина. Благодарственное письмо ему вручил главный федеральный инспектор по РБ Михаил Закомалдин.

«Вручая награду, Михаил Закомалдин отметил, что Уфа по подготовке и организации избирательного процесса заняла лидирующие позиции в ПФО», — приводит слова чиновника пресс-служба администрации Уфы.

Напомним, что самая низкая явка по Башкирии на президентских выборах была зафиксирована в Кировском районе Уфы. Однако в целом по городу явка стала самой высокой среди городов-миллионников.