Арбитраж Удмуртии рассмотрел дело о взыскании 366 миллионов рублей с руководства «Удмуртинвестстройбанка»

Накануне Арбитражный суд Удмуртии рассмотрел дело о взыскании 366 млн рублей с руководства «Удмуртинвестстройбанка». Решение суда пока не опубликовано.

Арбитраж Уральского округа 29 марта отменил предыдущие судебные решения и отправил дело на новое рассмотрение, говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

В 2015 году агентство, как конкурсный управляющий, потребовало привлечь руководство банка к субсидиарной ответственности. Изначально АСВ хотело взыскать с менеджмента 320,8 млн рублей, однако потом сумма выросла до 366,1 млн рублей. В июне 2017 года Арбитражный суд Удмуртии отказал в удовлетворении требований АСВ. В декабре того же года апелляционная инстанция отменила это решение и постановила взыскать деньги. Но сумма сократилась до 85 млн рублей.

Сейчас же это решение отменено и дело вновь направлено на рассмотрение в арбитраж республики. Заседание прошло 20 июня.

Напомним, что АСВ выплатило кредиторам «Удмуртинвестстройбанка» 109 млн рублей. Однако до сих пор не удовлетворены требования на 393,2 млн рублей.