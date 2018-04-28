АСВ: «Удмуртинвестстройбанк» остается должен кредиторам в 3 раза больше выплаченных 109 млн рублей

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) опубликовало отчет о ходе конкурсного производства ОАО «Удмуртинвестстройбанк». Общая сумма предъявленных требований составила 475,4 млн рублей.

Согласно документам, опубликованным в сообщении АСВ, в реестр требований кредиторов включена сумма в 393,2 млн рублей. Еще 32 млн рублей не были включены в реестр. Также 50,1 млн рублей составили требования, подлежащие удовлетворению в последнюю очередь.

За все годы банкротства на выплаты кредиторам было направлено 109,1 млн рублей.

Расходы на ликвидацию банка составили 36,2 млн рублей.

Напомним, что «Удмуртинвестстройбанк» был признан банкротом еще в 2011 году. По данным АСВ, руководство банка выдавало заведомо невозвратные кредиты. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество». Однако расследование регулярно приостанавливалось. В очередной раз предварительное следствие было приостановлено 10 февраля 2018 года.