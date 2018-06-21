Минздрав Башкирии начнет выдавать разрешения целителям

Минздрав Башкирии утвердил порядок выдачи разрешений практикующим целителям. Лицензии на занятия нетрадиционной медициной будут выдаваться на пять лет.

Документ дает право на занятие народной медициной только на территории Башкирии, передает proural.info.

Чтобы его получить, необходимо заполнить заявление, приложив к нему копии документов, подтверждающих медицинское образование, копию лицензии на осуществление медицинской деятельности и представление от медицинской профессиональной некоммерческой или медицинской организации.

Целитель без медицинского образования должен будет вести деятельность под наблюдением врача.

Лишить лицензии могут за причинение вреда здоровью пациента или решение суда о запрете деятельности.

Ранее врач–хирург отделения хирургической онкологии и общей хирургии в медицинском центре «Анадолу» Турции, профессор Метин Чакмакчи рассказал «Реальному времени», что доверять здоровье альтернативной медицине недопустимо.