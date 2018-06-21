РФП выплатил кредиторам «Татфондбанка» и «ИнтехБанка» более 257 миллионов рублей

Республиканский фонд поддержки (РФП) за семь месяцев работы выплатил 257,5 млн рублей кредиторам «Татфондбанка» и «ИнтехБанка». Об этом сообщает пресс-служба фонда.



Всего выплаты получили 1284 вкладчика. При этом за семь месяцев работы фонд получил более 4,5 тыс. заявлений. Из них 2,4 тыс. удовлетворяют условиям этапов поддержки, которые реализуются на данный момент. Общая сумма выплат по ним составит около 472 млн рублей.

В пресс-службе РФП также отметили, что на сегодняшний момент фонд полностью удовлетворил требования 20% кредиторов третьей очереди реестра «Татфондбанка» и 33% кредиторов третьей очереди реестра «ИнтехБанка».

В рамках нового этапа поддержки в фонд подано более 600 заявлений на общую сумму 84 млн рублей.

Напомним, что РФП начнет новый этап выплат вкладчикам «Татфондбанка» и «ИнтехБанка» 1 июля. Прием заявлений от вкладчиков с суммой требований до 300 тыс. рублей открылся с 15 июня.