РФП начнет новый этап выплат вкладчикам «Татфондбанка» и «ИнтехБанка» 1 июля

Председатель Республиканского фонда поддержки Айрат Нурутдинов заявил, что прием заявлений от вкладчиков с суммой требований до 300 тыс. рублей начнется 15 июня, а выплаты — с 1 июля 2018 года.

Он отметил, что если все 10 тыс. вкладчиков обратятся за выплатами в Республиканский фонд поддержки, то сумма выплат данной группе составит 573 млн рублей, передает «Татар-информ».

Напомним, РФП выплатил 968 организациям, состоящим в третьей очереди реестров требований кредиторов «Татфондбанка» и «ИнтехБанка», 177 млн рублей.