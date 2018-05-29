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РФП начнет новый этап выплат вкладчикам «Татфондбанка» и «ИнтехБанка» 1 июля

10:46, 29.05.2018
РФП начнет новый этап выплат вкладчикам «Татфондбанка» и «ИнтехБанка» 1 июля
Фото: realnoevremya.ru

Председатель Республиканского фонда поддержки Айрат Нурутдинов заявил, что прием заявлений от вкладчиков с суммой требований до 300 тыс. рублей начнется 15 июня, а выплаты — с 1 июля 2018 года.

Он отметил, что если все 10 тыс. вкладчиков обратятся за выплатами в Республиканский фонд поддержки, то сумма выплат данной группе составит 573 млн рублей, передает «Татар-информ».

Напомним, РФП выплатил 968 организациям, состоящим в третьей очереди реестров требований кредиторов «Татфондбанка» и «ИнтехБанка», 177 млн рублей.

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