Бречалов рекомендовал ижевским депутатам не голосовать за Гарина на выборах главы города — СМИ

Накануне глава Удмуртии Александр Бречалов провел закрытую встречу с депутатами гордумы Ижевска. На ней руководитель республики рекомендовал не выбирать главой города спикера городской думы Олега Гарина.

Вместо него он предложил на должность главы Ижевска предпринимателя Константина Сунцова и директора гуманитарного лицея Михаила Черемных, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Эксперты предположили, что такой ход стал политической ошибкой Бречалова. Теперь неудачи любого из его протеже могут транслироваться и на главу Удмуртии.

Напомним, что выборы главы Ижевска должны были состояться 8 июня. Среди кандидатов только Олег Гарин представлял реальный вес. Однако процедуру пришлось отменить, поскольку на голосование не пришел ни один из членов конкурсной комиссии, предложенных Бречаловым.