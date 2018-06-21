Путин провел телефонный разговор с Порошенко

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Украины Петром Порошенко.

Как сообщает пресс-служба украинского лидера, он во время беседы «призвал освободить украинских заложников, содержащихся в российских тюрьмах».

«Он также отметил важность допуска уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой к Олегу Сенцову и другим заключенным», — говорится в сообщении.

Также Порошенко подчеркнул важность активизации работы в нормандской формате «с целью согласования концепции развертывания на оккупированной части Донбасса международной миротворческой миссии ООН как важного инструмента выполнения минских соглашений».

Напомним, что предыдущий телефонный разговор лидеров России и Украины состоялся 9 июня.