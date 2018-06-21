Федор Кудряшов: «Нужно обязательно выигрывать последний матч и занимать первое место в группе»

Защитник сборной России и казанского «Рубина» Федор Кудряшов поделился мнением о результатах национальной команды на ЧМ-2018.

«Удивления от результатов нет. Мы делаем то, о чем нас просил тренерский штаб. Мы реально оцениваем свои силы и продолжаем работать. Из трех соперников в группе Уругвай самый серьезный, что они и доказали в первых турах. По тому, что я видел, тяжело сказать, атакующий или оборонительный футбол у уругвайцев.

Команда идет вперед при сумасшедшей поддержке болельщиков. Мы это ощущаем. Еще ни одной команде не удавалось стартовать на ЧМ с двух побед со счётом 8:1? Мы об этом не думаем. Даже 1:0 было бы приемлемо. Статистика говорит сама за себя. Мы действуем внимательно. Думаю, по игре в обороне не должно быть никаких вопросов.

Нужно обязательно выигрывать последний матч. Если мы побеждаем, то, естественно, занимаем первое место. Выиграть турнир? Не строить такие планы нельзя, но сейчас мы готовимся к конкретной игре», — передает слова Кудряшова корреспондент Sport24.

Напомним, сборная России обыграла Египет (3:1) и досрочно оформила выход из группы.

