В Россию прилетел президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин
В Россию с трехдневным рабочим визитом прибыл президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.
Сегодня Мун Чжэ Ин проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным, по итогам которых планируется подписание совместных документов, передает «РИА Новости».
Также южнокорейский лидер встретится с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и выступит в Госдуме.
23 июня президент Южной Кореи посетит матч южнокорейской сборной по футболу с командой Мексики в Ростове-на-Дону.
Ранее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин уже сообщал, что Мун Чжэ Ин 21 июня выступит на пленарном заседании Государственной думы.ОбществоВласть
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