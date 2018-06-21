В Россию прилетел президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин

В Россию с трехдневным рабочим визитом прибыл президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

Сегодня Мун Чжэ Ин проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным, по итогам которых планируется подписание совместных документов, передает «РИА Новости».

Также южнокорейский лидер встретится с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и выступит в Госдуме.

23 июня президент Южной Кореи посетит матч южнокорейской сборной по футболу с командой Мексики в Ростове-на-Дону.

Ранее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин уже сообщал, что Мун Чжэ Ин 21 июня выступит на пленарном заседании Государственной думы.