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Президент Южной Кореи 21 июня выступит в Госдуме

15:31, 15.06.2018
Президент Южной Кореи 21 июня выступит в Госдуме
Фото: kremlin.ru

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин 21 июня выступит в Государственной думе РФ. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Вячеслав Володин сообщил, что 21 июня президент Республики Корея Мун Чжэ Ин выступит на пленарном заседании Государственной думы», — приводит «РИА Новости» сообщение пресс-службы Госдумы.

Ранее Володин анонсировал изменения в законопроекте о соблюдении санкций.

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