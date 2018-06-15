Президент Южной Кореи 21 июня выступит в Госдуме
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин 21 июня выступит в Государственной думе РФ. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
«Вячеслав Володин сообщил, что 21 июня президент Республики Корея Мун Чжэ Ин выступит на пленарном заседании Государственной думы», — приводит «РИА Новости» сообщение пресс-службы Госдумы.
Ранее Володин анонсировал изменения в законопроекте о соблюдении санкций.ОбществоВласть
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