Новости общества

12:50 МСК
Новости раздела
Общество

Под Саратовом более двух недель тушили мусорный полигон

12:05, 21.06.2018
Под Саратовом более двух недель тушили мусорный полигон
Фото: pixabay.com

Две с половиной недели потребовалось саратовским властям, чтобы потушить мусорный полигон в Волжском районе области.

Ранее из-за тления территории были задымлены соседние поселки. Губернатор Валерий Радаев потребовал в течение трех дней ликвидировать все очаги возникновения дыма. Чтобы свалка не тлела, службам пришлось привезти около 55 тысяч тонн грунта, передает «Четвертая власть».

Сейчас тление отходов на полигоне полностью ликвидировано.

Напомним, пожар на закрытом мусорном полигоне под Саратовом начался в ночь с 3 на 4 июня.

Общество
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Live Начнется через pic Видеотрансляция Online-конференция с Габдрахмановой Гульнарой, председателем госкомитета РТ по архивному делу
Официальные партнеры

Сюжеты

Все сюжеты

Спецпроекты

Рекомендуем