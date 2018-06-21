Под Саратовом более двух недель тушили мусорный полигон

Две с половиной недели потребовалось саратовским властям, чтобы потушить мусорный полигон в Волжском районе области.

Ранее из-за тления территории были задымлены соседние поселки. Губернатор Валерий Радаев потребовал в течение трех дней ликвидировать все очаги возникновения дыма. Чтобы свалка не тлела, службам пришлось привезти около 55 тысяч тонн грунта, передает «Четвертая власть».

Сейчас тление отходов на полигоне полностью ликвидировано.

Напомним, пожар на закрытом мусорном полигоне под Саратовом начался в ночь с 3 на 4 июня.