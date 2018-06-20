Сборная Испании обыграла Иран в Казани со счетом 1:0

Сборная Испании обыграла Иран. Игра прошла на стадионе «Казань Арена» и завершилась со счетом 1:0.

Встреча группы В, состоявшаяся в Казани в среду, завершилась со счетом 1:0 в пользу испанцев, в составе которых на 54-й минуте отличился Диего Коста.

В двух матчах команды Португалии и Испании набрали по 4 очка, в активе иранцев 3 балла, сборная Марокко (0) лишилась шансов на выход в плей-офф турнира, сообщает «РИА Новости».

К слову, на игре присутствовали президент РТ Рустам Минниханов и глава FIFA Джанни Инфантино.