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В Йошкар-Оле выписали первый штраф за парковку на газоне

11:43, 21.06.2018 1
В Йошкар-Оле выписали первый штраф за парковку на газоне
Фото: google.ru/maps/скриншот

Власти Йошкар-Олы сообщили о первом в городе штрафе за парковку на газоне. Теперь житель города должен заплатить муниципалитету 500 рублей.

«Отделом контроля города Йошкар-Олы было выявлено административное правонарушение, совершенное жителем города в связи с размещением транспортного средства на озелененной территории во дворе многоквартирного жилого дома», — сообщается на сайте мэрии.

Отмечается, что соответствующие поправки в закон Марий Эл были внесены только в апреле этого года.

Общество
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:58
    Властям на надо не штрафовать жителей, а создавать места для стоянок автомобилей.
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