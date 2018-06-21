В Йошкар-Оле выписали первый штраф за парковку на газоне

Власти Йошкар-Олы сообщили о первом в городе штрафе за парковку на газоне. Теперь житель города должен заплатить муниципалитету 500 рублей.

«Отделом контроля города Йошкар-Олы было выявлено административное правонарушение, совершенное жителем города в связи с размещением транспортного средства на озелененной территории во дворе многоквартирного жилого дома», — сообщается на сайте мэрии.

Отмечается, что соответствующие поправки в закон Марий Эл были внесены только в апреле этого года.