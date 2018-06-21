Губернатор Игорь Васильев прокомментировал установку памятника семье Николая II в Кирове

Губернатор Кировской области Игорь Васильев высказался об установке памятника царской семье в региональной столице. Длинный пост он опубликовал на своей странице в Instagram.

По его словам, Трифонов монастырь — наиболее удачная территория для данного монумента. Отметим, именно за это место из семи предложенных проголосовали депутаты на минувшем заседании гордумы.

«Я, как житель Кирова, считаю это место наиболее уместным для такого памятника. Это земля с богатой историей, православными и культурными традициями, соответствующая трагической судьбе царской семьи», — отметил Игорь Васильев.

Также губернатор высоко оценил недавно прошедшие публичные слушания об установке памятника в городе.

Напомним, Вятская Епархия выступила с предложением возвести в Кирове памятник семье Николая II на Набережной Грина. Автором монумента является Ирина Макарова из Москвы, давшая согласие на установку копии в Кирове. Подлинник же находится в Дивеево Нижегородской области.

Однако на прошедшем в конце мая заседании Кировской гордумы депутаты отказали епархии. Народные избранники настояли на проведении общественных слушаний по этому вопросу.



