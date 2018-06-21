В Балахне застройщики могут сорвать сроки по двум домам — прокуратура

В Нижегородской области прокуратура обнаружила, что два застройщика могут сорвать сроки возведения объектов. Компании могут перенести ввод в эксплуатацию домов в Балахне на ул. Горького, 18 и ул. Чапаева, 4а.

Руководителям ООО «Строительная Империя» и ООО «ГлавСтрой-Истейт» объявлены предостережения, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Отмечается также, что прокурор возбудил административные дела по статье о долевом строительстве из-за неопубликованных «Строительной империей» данных по объекту.