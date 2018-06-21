Сечин назвал причины роста цен на бензин

Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что цены на бензин в стране выросли из-за девальвации рубля и ситуации на мировом нефтяном рынке.



«Если раньше доллар стоил 30 рублей, то теперь — 64. Покупательная способность рубля девальвировалаcь», — цитирует РБК Сечина.

Кроме того, по словам главы «Роснефти», значительно выросла стоимость переработки нефти. К этому он добавил увеличение транспортных затрат.

«Переработка становится непривлекательной, и мы эту нагрузку вынуждены брать на себя», — заявил он.

При этом Сечин пообещал, что «Роснефть» не допустит значительного роста цен на бензин на своих АЗС. По его словам, они и сейчас ниже, чем у конкурентов.

Ранее сообщалось, что Минфин России перераспределит акцизы на топливо между федеральным и региональными бюджетами, чтобы не допустить проблем регионов из-за вынужденного снижения правительством ставок акцизов ради остановки роста цен на топливо.