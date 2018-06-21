В Верховном суде Татарстана с присяжными стартовал процесс по заказному убийству

Фото: Реальное время

Сегодня коллегия присяжных Верховного суда РТ приступила к рассмотрению уголовного дела о заказном убийстве в Набережных Челнах. В заказе своей сестры ради квартиры обвиняют Ростислава Рудника, в пособничестве убийству — Олега Долгова, в самом убийстве — Евгения Рахова.

По версии следствия, с января 2016 года по август 2017 года сотрудник ЧОП Рудник решил завладеть имуществом своей сестры и предложил коллеге убить ее за 100 тыс. рублей. Тот ответил отказом и получил предложение — найти другого исполнителя. Как полагает обвинение, за услугу организатор обещал заплатить 50 тыс. рублей, в противном случае угрожал — будет требовать долг и добиваться увольнения приятеля за потребление наркотиков.

Коллега согласился и позже нашел среди знакомых исполнителя. Дату назначил организатор, чтобы обеспечить себе алиби: выбор пал на ночь дежурства с 11 на 12 августа 2017 года. Исполнитель получил снимки намеченной жертвы, информацию, когда она возвращается домой, и домофонный ключ от подъезда. Он спрятался на чердаке дома, а ближе к ночи поджидал женщину у квартиры. Когда та открыла дверь, ворвался следом и нанес удары ножом и канцелярским ножом, затем задушил и скрылся с места преступления. А позже получил обещанное вознаграждение.

Сотрудникам МВД и следователям удалось установить всю троицу. На предварительном следствии предполагаемые посредник и исполнитель полностью признали вину, Рудник все отрицал. Позже обвиняемые от дачи показаний отказались, сообщили «Реальному времени» в Прокуратуре РТ.

Все трое под арестом.

Процесс стартовал в Верховном суде РТ еще 18 июня, однако первые заседания прошли в закрытом режиме — в соответствии с порядком отбора коллегии присяжных.